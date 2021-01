Nos partageurs s’expriment

Cantines Scolaires & Collectifs d'Habitants

« Notre démarche au départ était de soutenir le projet d’Alexis et Corinne, et au final, leur concept de commande groupée s’est imposé par lui-même : Comment s’approvisionner en produits biologiques régulièrement à des tarifs plus avantageux ?



A ce jour, une relation de confiance s'est établie !

Nous passons une commande hebdomadaire et sommes fiers de dynamiser le réseau d’achats groupés du territoire avec BioPartage 😊 » Ecole La Ferme des Enfants fondée par Sophie Rabhi et Collectif Le Hameau des Buis, Lablachère, Ardèche



La Ferme des enfants

Des Supérmarchés Coopératifs & Participatifs

« A Rocles, notre Epicerie Au Fournil, née de l'initiative d'habitants, de producteurs, d’artisans, de boulangers et du tissu associatif local, est devenue un commerce, un lieu de vie très convivial et d'échanges pour tous.



Dans notre magasin participatif, nous avons sélectionné des produits locaux et nous complétons l’offre en nous approvisionnant via biopartage.com.

Nous savons à qui nous achetons et nos clients sont ravis de la qualité de leurs produits bio » L’Epicerie Au Fournil, Rocles, Ardèche



L'Epicerie Participative

Entre amis

« Nous avons découvert Bio Partage et son concept grâce à leur blog !

L’idée de pouvoir commander ensemble des produits bio auprès de grossistes nous a immédiatement séduits.



Honnêtement, c’est vraiment simple : On fait nos courses en lignes, on reçoit la commande globale directement chez moi et chacun vient récupérer ses articles ;

L’occasion d’un bon repas entre amis ! » Groupe de Violetta, Igor, Salomé et Youri, Toulouse

Des Projets Associatifs

« En janvier 2016, lors d’échanges dans le cadre de notre association plusieurs idées ont fleuri, l’une d’elles était d’acheter ensemble nos produits alimentaires bio, afin de consommer mieux !!



Depuis Juin 2016, nous commandons et faisons ensemble le travail du supermarché : Déballer les cartons, vérifier la livraison, dispatcher les produits pour chaque ARToPartageurs !! 😊

Il s’agit d’une alternative écologique, économique, éthique et conviviale à la grande distribution ! » Groupe ARToPartage, Meisenthal, Moselle



Site ArTopie

Facebook Artopie